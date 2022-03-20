Семенов о реакции «Металлурга» на 1:8: «Они выйдут злыми. Надо быть готовыми к тому, что с первых смен побегут вперед»

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Кирилл Семенов поделился ожиданиями от второго матча с «Металлургом»

В первой игре второго раунда Кубка Гагарина «Авангард» разгромил магнитогорцев со счетом 8:1. 

«Начнется новый день, и не важно, с каким счетом ты выигрываешь или проигрываешь. Выходишь на игру заряженным. Нам нужно очень хорошо подготовиться, так как они выйдут злыми, тем более что мы играем у них дома.

Они хотят отыграться, поэтому надо выйти мобилизованными, быть готовыми к тому, что с первых смен они побегут вперед, захотят завладеть инициативой. Нужно гнуть свою линию, играть так, как нам тренеры говорят – по установленной тактике. Тогда будет успех.

Мы все просто должны помогать друг другу, не важно — нападающий выбыл или защитник. Мы должны играть друг за друга и приносить пользу команде – в каждой смене, в каждом моменте», – сказал Семенов.

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