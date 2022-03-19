Зарипов намерен продолжить карьеру. Через неделю капитану «Ак Барса» исполнится 41 год («Бизнес Online»)

Капитан намерен продолжить карьеру.

Как сообщает «Бизнес Online», 40-летний игрок передумал завершать карьеру хоккеиста. Ранее он хотел уйти после этого сезона.

Сейчас Зарипов находится в краткосрочном отпуске, как и вся команда. На следующей неделе все игроки и тренеры должны собраться в Казани. Тогда же начнутся переговоры о будущих контрактах.

В этом сезоне нападающий сыграл 24 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) очков. В 3 играх плей-офф отметился 1 (0+1) баллом.

Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. В профессиональном хоккее он с 1996 года. 26 марта ему исполнится 41 год.