Зарипов намерен продолжить карьеру. Через неделю капитану «Ак Барса» исполнится 41 год («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ Хоккей

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов намерен продолжить карьеру. 

Как сообщает «Бизнес Online», 40-летний игрок передумал завершать карьеру хоккеиста. Ранее он хотел уйти после этого сезона. 

Сейчас Зарипов находится в краткосрочном отпуске, как и вся команда. На следующей неделе все игроки и тренеры должны собраться в Казани. Тогда же начнутся переговоры о будущих контрактах.

В этом сезоне нападающий сыграл 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (4+7) очков. В 3 играх плей-офф отметился 1 (0+1) баллом. 

Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. В профессиональном хоккее он с 1996 года. 26 марта ему исполнится 41 год. 

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