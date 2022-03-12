Илья Сафонов: «Второй год для «Ак Барса» немного неудачно складывается. Решение по Квартальнову не от нас зависит, вернемся, будем контракты отрабатывать»

высказался после поражения от (0:2) в шестом матче серии Кубка Гагарина.

Серия завершилась со счетом 4-2 в пользу омского клуба.

– Обе команды показывали хороший хоккей. Надеюсь, болельщикам понравилось.

А для нас второй год подряд все немного неудачно складывается. Есть над чем работать, о чем подумать.

– «Авангард» играл в пять защитников. Почему «Ак Барс» не воспользовался этим преимуществом?

– Мы об этом знали. Но сегодня не получилось. Мы не смогли.

– Что Данис Зарипов говорил в раздевалке?

– Давайте это оставим в раздевалке. Он помогал, был с командой.

– Что вы скажете казанским болельщикам?

– Спасибо им большое. Только огромная благодарность за поддержку и эмоции. Мы это слышим, чувствуем.

– Возможно, это был последний матч в . О чем вы говорили после игры?

– Все шло в рабочем режиме. Сейчас нам дали чуть отдохнуть.

А потом вернемся, будем отрабатывать свои контракты, готовиться к следующему сезону. А решение по тренеру зависит не от нас. Так что комментировать не смогу, – сказал нападающий «Ак Барса».

Похоже, стиль Квартальнова исчерпал себя. Снова грустный вылет из плей-офф и снова не хватило идей в атаке