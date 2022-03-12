Веренски о Чинахове: «Когда он по-настоящему освоится в НХЛ, страшно будет всем»

уверен в отличных перспективах в .

В матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (3:2 Б) россиянин отметился заброшенной шайбой, а также реализовал решающий буллит.

Сам Веренски сумел перевести игру в овертайм, сравняв счет за 32 секунды до конца третьего периода. «Блю Джекетс» в этот момент сняли вратаря.

«Когда он по-настоящему освоится в НХЛ, страшно будет всем.

Сегодня нам пришлось очень постараться, чтобы добыть победу. Для наших молодых ребят, да и для парней постарше, такая победа действительно важна.

Мой гол? Ребята передо мной отлично закрыли обзор вратарю. Он в самом деле ничего не видел», – сказал защитник «мундиров».