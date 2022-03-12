Веренски о Чинахове: «Когда он по-настоящему освоится в НХЛ, страшно будет всем»

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Зак Веренски уверен в отличных перспективах Егора Чинахова в НХЛ

В матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (3:2 Б) россиянин отметился заброшенной шайбой, а также реализовал решающий буллит. 

Сам Веренски сумел перевести игру в овертайм, сравняв счет за 32 секунды до конца третьего периода. «Блю Джекетс» в этот момент сняли вратаря. 

«Когда он по-настоящему освоится в НХЛ, страшно будет всем. 

Сегодня нам пришлось очень постараться, чтобы добыть победу. Для наших молодых ребят, да и для парней постарше, такая победа действительно важна. 

Мой гол? Ребята передо мной отлично закрыли обзор вратарю. Он в самом деле ничего не видел», – сказал защитник «мундиров». 

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