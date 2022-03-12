Генменеджер «Калгари»: «Хотим подписать Годро на долгий срок. Разберемся с этим спокойно и приватно»

Генеральный менеджер заявил, что хочет сохранить .

У 28-летнего форварда летом истекает срок 6-летнего контракта со средней зарплатой 6,75 миллиона долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне американец набрал 77 (26+51) очков в 57 матчах и занимает 4-е место в гонке бомбардиров .

«Ничего не изменилось. Мы хотим, чтобы все шло своим чередом за закрытыми дверями. Никакой проблемы нет.

Джонни – важная часть нашей команды, он лидер нашего нападения. Мы хотим оставить его. Мы хотим подписать его на долгий срок.

Но мы сосредоточили все текущее внимание на игре команды. Мы остаемся на связи с его представителями. И разберемся с этим спокойно и приватно», – сказал Брэд Треливинг.