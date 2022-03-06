Казахстанский стендап-комик Чебатков посетил матч «Барыса»

Казахстанский стендап-комик Евгений Чебатков посетил третий матч «Барыса» с «Магниткой».
Во время посещения Чебатков также успел встретиться и поговорить с нападающим казахстанцев Никитой Михайлисом.
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