Казахстанский стендап-комик Чебатков посетил матч «Барыса»

Казахстанский стендап-комик Евгений Чебатков посетил третий матч «Барыса» с «Магниткой».

Во время посещения Чебатков также успел встретиться и поговорить с нападающим казахстанцев Никитой Михайлисом.

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