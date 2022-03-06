Джиордано – 10-й с 1963 года защитник не с драфта с 1000 матчами в НХЛ

– 10-й за 50 лет защитник не с драфта с 1000 матчами в НХЛ

Капитан принял участие в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (2:5).

38-летний канадец в текущем сезоне имеет в активе 23 (6+17) очка в 51 матче при полезности «-18». Ранее он выступал за «Калгари».

До него до такой отметки дотянулись 9 защитников, которые не были задрафтованы (отсчет идет с 1963 года, когда в лиге появился драфт).

Это Берье Сальминг (1148 матчей), Джейми Макоун (1128), Стив Дюшен (1113), (1093), Кэрол Ваднэ (1087), Серж Савар (1040), («Айлендерс», 1030, продолжает карьеру), Грант Ледьярд (1028), Чарли Хадди (1017).

За карьеру в НХЛ Джиордано набрал 532 (139+383) очка.