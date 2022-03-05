«Коламбус» забросил «Лос-Анджелесу» 3 шайбы за 46 секунд. Это новый рекорд клуба

Теги Коламбус Лос-Анджелес НХЛ рекорды Оливер Бьоркстранд Патрик Лайне Джастин Дэнфорт Хоккей

«Коламбус» забросил «Лос-Анджелесу» 3 шайбы за 46 секунд, это рекорд клуба.

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Все свои шайбы «мундиры» забросили во втором периоде, уложившись в 46 секунд игрового времени. Отличились Патрик Лайне, Оливер Бьоркстранд и Джастин Дэнфорт

Предыдущее достижение «Коламбуса» – 3 шайбы «Питтсбургу» (7:1) за 51 секунду в 2016 году. 

Рекорд лиги принадлежит «Бостону». В 1971 году в матче с «Ванкувером» (8:3) игроки «Брюинс» забросили 3 шайбы всего за 20 секунд. 

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