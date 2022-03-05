«Коламбус» забросил «Лос-Анджелесу» 3 шайбы за 46 секунд. Это новый рекорд клуба

забросил 3 шайбы за 46 секунд, это рекорд клуба.

«Блю Джекетс» проиграли «Кингс» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

Все свои шайбы «мундиры» забросили во втором периоде, уложившись в 46 секунд игрового времени. Отличились Патрик Лайне, и .

Предыдущее достижение «Коламбуса» – 3 шайбы «Питтсбургу» (7:1) за 51 секунду в 2016 году.

Рекорд лиги принадлежит «Бостону». В 1971 году в матче с «Ванкувером» (8:3) игроки «Брюинс» забросили 3 шайбы всего за 20 секунд.