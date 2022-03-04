Купер об 1:5 от «Питтсбурга»: «Уверен, что они обвели дату матча в календаре. Навязали свою волю, у «Тампы» не нашлось ответа»

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Джон Купер считает, что «Питтсбург» вышел на матч с «Тампой» с особой мотивацией. 

Главный тренер «Тампы» высказался о поражении от «Пингвинс» (1:5) в матче регулярного чемпионата. 

«Ответственность лежит как на тренерах, так и на игроках. Так начинать матч неприемлемо.

«Питтсбург» был очень хорош, нужно отдать им должное. Они сразу же вошли в игру. Я уверен, что они обвели дату этого матча в календаре. Они навязали нам свою волю, у нас не нашлось ответа. 

Я не говорю, что «Питтсбург» лучше нас как команда. Это очень хорошая команда. И у нас тоже очень хорошая команда. В сегодняшней игре они были намного лучше нас. Это был один матч. Просто отдайте им должное», – сказал Купер. 

Тренер «Тампы» Купер был удален со скамейки в матче с «Питтсбургом» за критику судей

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