Александр Бурмистров: «Серия «Ак Барс» – «Авангард» будет одной из самых зрелищных в первом раунде»

считает, что серия «Ак Барс» – будет одной из самых зрелищных.

Команды сыграют в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина. Первый матч состоится сегодня, 2 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– В клубном сериале вы сказали: «Мы хотим отмазаться за прошлый плей-офф». Если удастся обыграть «Авангард» в первом раунде, это будет достойным отмщением?

– На самом деле, без разницы, в каком раунде. Так сложилась ситуация, что мы встречаемся уже в четвертьфинале конференции. Естественно, хочется победить и порадовать своих болельщиков.

– Корректно ли вспоминать прошлую серию плей-офф, учитывая, сколько игроков поменялось?

– Я думаю, что и мы, и «Авангард» по сравнению с прошлым плей-офф – разные команды. Много игроков поменялось и с нашей, и с их стороны, поэтому мне кажется, что серия будет другая, не похожая на прошлогоднюю.

Фаворита тут точно нет, две равные команды будут биться. Эта серия будет одной из самых зрелищных в первом раунде.

– Насколько вообще удобно сразу начинать плей-офф с равным соперником? В последних двух сезонах «Ак Барс» выходил на восьмую команду конференции, и, при уважении к «Торпедо» и «Нефтехимику», была возможность почувствовать игру.

– Я играл в первом раунде против Омска, когда выступал за «Салават Юлаев». Ничего плохого в этом не вижу, это поможет нам сразу войти в плей-офф против серьезного противника, почувствовать накал борьбы, – сказал нападающий .