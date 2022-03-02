Алексей Емелин: «Авангард» подошел к плей-офф в хорошей форме. Мы способны добиваться своих целей»

поделился ожиданиями от серии плей-офф с казанским «Ак Барсом».

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина клуб сыграет против . Первый матч состоится сегодня, 2 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Это новый сезон, другая игра совсем. Немного другие команды, поэтому, думаю, будет совершенно другая игра. Но при этом она будет такая же напряженная и жесткая.

Одна из главных деталей в плей-офф, когда спецбригады могут решать. Думаю, 5 на 5 не так много моментов будет и именно большинство и меньшинство будут решать.

Я думаю, будет простая игра, больше бросков. Никто ничего не будет придумывать, как можно проще играть будем.

У нас отличные команды, думаю, мы в хорошей форме подошли к плей-офф. Поэтому чувствую, что у команды есть характер, и мы способны добиваться своих целей», – сказал защитник «Авангарда».

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