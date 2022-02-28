«Буран» получит от Воронежской области 122 млн рублей, «Факел» – 260 млн

Воронежская область материально поддержит хоккейный клуб и футбольный клуб «Факел».

Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

«Спорт объединяет. В этом воронежцы убеждаются на примере футбольного клуба «Факел», который в текущем сезоне радует и результатом, и качеством игры. Болельщики со стажем наверняка помнят то невероятное единение, когда в конце 90-х – начале нулевых наша команда выходила в высшую лигу, достойно смотрелась в матчах с грандами отечественного футбола.

История продолжается: моим решением в 2022 году бюджет региона поддержит «Факел» на сумму 260 миллионов рублей. Надеюсь, помогут и спонсоры. А клуб продолжит радовать всех нас положением в турнирной таблице.

Помню и про хоккей, хоккейных болельщиков у нас тоже немало. Хоккейный клуб «Буран» в этом году поддержим на сумму 122 миллиона рублей. Тут также ждем и помощи неравнодушного бизнеса. Да, у «Бурана» в последние месяцы были объективные финансовые трудности, но мы их преодолеваем. Поэтому все предпосылки, что и воронежская хоккейная команда улучшит свои результаты, тоже есть», – написал Гусев в своем телеграм-канале.