Картер об 1:0 с «Рейнджерс»: «Оба вратаря были невероятны. Шестеркин чертовски хорош, нам повезло, что забили ему»

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Джефф Картер похвалил игру Игоря Шестеркина в матче «Питтсбурга» и «Рейнджерс» (1:0).

Российский вратарь отразил 25 бросков из 26 и был признан 3-й звездой матча, несмотря на поражение своей команды. 

«Оба вратаря были невероятны сегодня. Джерри спас нас несколько раз в по-настоящему ключевых моментах. Он сыграл огромную роль в нашей победе.

С другой стороны Шестеркин – он чертовски хорош. Играть против него невесело. Нам пришлось бороться изо всех сил, и нам повезло, что мы смогли забить ему», – сказал Картер. 

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