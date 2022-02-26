Леонид Вайсфельд: «Ротенберг впервые самостоятельно готовит СКА к плей-офф, но не считаю, что это как-то скажется»

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Леонид Вайсфельд считает, что «Локомотив» будет играть агрессивно в серии с ЦСКА.

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ поделился ожиданиями от выступления пар первого раунда плей-офф на Западе.

«Согласен с тем, что успех «Северстали» в противостоянии с московским «Динамо» кроется в нейтрализации звена Шипачева. Череповчане могут обыграть бело-голубых, если покажут свою лучшую игру, а те немного расслабятся.

Думаю, что «Локомотив» в серии с ЦСКА будет играть очень терпеливо, агрессивно, но не думаю, что в действиях ярославцев будет много импровизации. Удивить сейчас никто никого не может.

Да, Роман Ротенберг впервые самостоятельно готовит СКА к плей-офф, но не считаю, что это как-то скажется. Все равно, так или иначе, он все время в команде находился, в курсе всех дел. Я не думаю, что в этой связи какие-то преференции у минских динамовцев», – сказал Вайсфельд.

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