Леонид Вайсфельд: «Ротенберг впервые самостоятельно готовит СКА к плей-офф, но не считаю, что это как-то скажется»

Леонид Вайсфельд считает, что «Локомотив» будет играть агрессивно в серии с ЦСКА.

Бывший генеральный менеджер клубов поделился ожиданиями от выступления пар первого раунда плей-офф на Западе.

«Согласен с тем, что успех в противостоянии с московским кроется в нейтрализации звена Шипачева. Череповчане могут обыграть бело-голубых, если покажут свою лучшую игру, а те немного расслабятся.

Думаю, что в серии с будет играть очень терпеливо, агрессивно, но не думаю, что в действиях ярославцев будет много импровизации. Удивить сейчас никто никого не может.

Да, Роман Ротенберг впервые самостоятельно готовит СКА к плей-офф, но не считаю, что это как-то скажется. Все равно, так или иначе, он все время в команде находился, в курсе всех дел. Я не думаю, что в этой связи какие-то преференции у минских динамовцев», – сказал Вайсфельд.