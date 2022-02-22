Тарасенко может вернуться в состав «Сент-Луиса» в матче с «Филадельфией»

может вернуться в состав в матче с «Филадельфией».

Российский нападающий принял полноценное участие в утренней тренировке команды в понедельник.

«Влади сегодня выглядел хорошо, и я ожидаю, что он примет участие в завтрашнем матче», – сказал главный тренер «блюзменов» .

Тарасенко получил травму в игре с «Монреалем» (2:3 ОТ) 17 февраля. Он пропустил следующий матч с «Торонто» (6:3).

В 44 матчах текущего регулярного чемпионата на счету форварда 45 (18+27) очков.