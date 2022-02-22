Владимир Тарасенко может вернуться в состав «Сент-Луиса» в матче с «Филадельфией».
Российский нападающий принял полноценное участие в утренней тренировке команды в понедельник.
«Влади сегодня выглядел хорошо, и я ожидаю, что он примет участие в завтрашнем матче», – сказал главный тренер «блюзменов» Крэйг Беруби.
Тарасенко получил травму в игре с «Монреалем» (2:3 ОТ) 17 февраля. Он пропустил следующий матч с «Торонто» (6:3).
В 44 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ на счету форварда 45 (18+27) очков.