Тарасенко может вернуться в состав «Сент-Луиса» в матче с «Филадельфией»

Теги травмы Филадельфия Сент-Луис НХЛ Крэйг Беруби Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко может вернуться в состав «Сент-Луиса» в матче с «Филадельфией».

Российский нападающий принял полноценное участие в утренней тренировке команды в понедельник. 

«Влади сегодня выглядел хорошо, и я ожидаю, что он примет участие в завтрашнем матче», – сказал главный тренер «блюзменов» Крэйг Беруби

Тарасенко получил травму в игре с «Монреалем» (2:3 ОТ) 17 февраля. Он пропустил следующий матч с «Торонто» (6:3). 

В 44 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ на счету форварда 45 (18+27) очков. 

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