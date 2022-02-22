Александр Пашков: «Штабу сборной будет очень тяжело на ЧМ – он должен быть обновлен. Достойный результат не удовлетворяет 90% населения»

считает, что тренерский штаб сборной России должен быть обновлен.

«Вы знаете, штабу Жамнова немногое удалось на Олимпийских играх, но они и не могли сделать многого за такое ограниченное время.

Отсутствие практической работы тренерского штаба не могла заменить никакая практика в НХЛ, как пытались доказать некоторые.

Думаю, перенесся всю нагрузку и давление, этому тренерскому штабу будет очень тяжело на чемпионате мира.

Считаю, в какой-то степени тренерский штаб сборной России частично или полностью должен быть обновлен к чемпионату мира.

Работа тренерского штаба оценивается по результату. Результат может быть либо победный, либо – нет.

Все, что называется достойным результатом, не удовлетворяет 90% населения», – заявил олимпийский чемпион.

В Пекине тренеры не верили в игроков, которых сами выбрали. Шипачева сделали чекером, Гусева усадили на лавку