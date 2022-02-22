Почта России стала партнером КХЛ и вручит сертификаты на поддержку детско-юношеских школ

Почта России стала партнером КХЛ.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Почта России стала 16-м партнером лиги в текущем сезоне и получила статус поставщика чемпионата.

Брендинг Почты России будет использоваться на официальных медиа ресурсах лиги, промо и информационных материалах КХЛ.

В рамках партнерства Почта России вручит сертификаты на поддержку детско-юношеских школ российским клубам КХЛ.

«Континентальная хоккейная лига рада приветствовать в команде наших партнеров Почту России, одну из крупнейших цифровых и инновационных компаний страны.

Приятно осознавать, что нашим партнерам интересно участвовать в проектах, которые напрямую направлены на аудиторию.

Помощь хоккейным школам со стороны Почты России станет одним из интересных решений сотрудничества», – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.