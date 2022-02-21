Вратари Хэммонд («Монреаль») и Берюбе («Коламбус») одержали победы в своих первых матчах в НХЛ с 2018 года

Сразу 2 вратаря в сыграли впервые с 2018 года и одержали победы.

( ) стал 2-й звездой матча с (3:2 Б).

34-летний голкипер отразил 30 бросков из 32 в основное и дополнительное время, а также 2 буллита из 3 в серии.

«Канадиенс», вынужденные обходиться без Кэри Прайса и Джейка Аллена, недавно выменяли его у «Миннесоты».

В сезоне-2017/18 Хэммонд играл за «Колорадо», а вот последнюю до сегодняшнего дня победу в регулярном чемпионате одержал еще в 2016 году, когда играл за «Оттаву».

Жан-Франсуа Берюбе ( ) стал 3-й звездой матча с (7:3), отразив 33 броска из 36.

30-летний вратарь сыграл, так как Йоонас Корписало и Элвис Мерзликин травмированы.

В сезоне-2017/18 он выступал за «Чикаго».