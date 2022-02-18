Глава ОКР о победе России над Швецией: «Встречались два абсолютно равных соперника. В финале будем болеть и поддерживать всей страной»

Станислав Поздняков высказался о победе сборной России над Швецией в полуфинале Олимпиады.
«Из своей спортивной карьеры знаю – матч не проигран, пока ты не пропустил последний укол.
В данном случае – пока ты не пропустил последнюю шайбу, есть надежда. Сегодня мы это наглядно увидели.
Наш вратарь Иван Федотов отразил последний бросок в серии, а Егор Яковлев забил. Дальше пошли качели.
Хочу отметить Федотова, он сыграл здорово. Выручил в двух острейших моментах в овертайме.
Встречались два абсолютно равных соперника. И статистика это показывает, и по игре вы видели. В овертайме шведы имели чуть больше моментов.
Овертайм всегда до первой ошибки. Никто не ошибся – ушли в буллиты. В финале будем болеть и поддерживать всей страной», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР).