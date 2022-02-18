Глава ОКР о победе России над Швецией: «Встречались два абсолютно равных соперника. В финале будем болеть и поддерживать всей страной»

Станислав Поздняков высказался о победе сборной России над Швецией в полуфинале .

«Из своей спортивной карьеры знаю – матч не проигран, пока ты не пропустил последний укол.

В данном случае – пока ты не пропустил последнюю шайбу, есть надежда. Сегодня мы это наглядно увидели.

Наш вратарь отразил последний бросок в серии, а забил. Дальше пошли качели.

Хочу отметить Федотова, он сыграл здорово. Выручил в двух острейших моментах в овертайме.

Встречались два абсолютно равных соперника. И статистика это показывает, и по игре вы видели. В овертайме шведы имели чуть больше моментов.

Овертайм всегда до первой ошибки. Никто не ошибся – ушли в буллиты. В финале будем болеть и поддерживать всей страной», – сказал президент Олимпийского комитета России ( ).