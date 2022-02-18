«Чикаго» рассматривает на должность генменеджера Терезу Реш из баскетбольного «Торонто» 

«Чикаго» продолжает поиски генерального менеджера.

В числе кандидатов Тереза Реш, которая работает вице-президентом по баскетбольным операциям в клубе , сообщает Sportsnet.

Ранее клуб провел собеседование с Джеффом Гринбергом, помощником генменеджера команды североамериканской бейсбольной лиги «Чикаго Кабс».

Напомним, «Чикаго» ищет нового генерального менеджера после отставки Стэна Боумэна на фоне скандала из-за дела Кайла Бича.

В группу советников, помогающих клубу в поиске генменеджера, входят бывшие игроки «Блэкхокс» Мариан Госса, Патрик Шарп и Эдди Ольчик.