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    «Чикаго» рассматривает на должность генменеджера Терезу Реш из баскетбольного «Торонто» 

    Теги Чикаго Торонто НБА НХЛ Хоккей

    «Чикаго» продолжает поиски генерального менеджера.

    В числе кандидатов Тереза Реш, которая работает вице-президентом по баскетбольным операциям в клубе НБА «Торонто», сообщает Sportsnet.

    Ранее клуб провел собеседование с Джеффом Гринбергом, помощником генменеджера команды североамериканской бейсбольной лиги «Чикаго Кабс».

    Напомним, «Чикаго» ищет нового генерального менеджера после отставки Стэна Боумэна на фоне скандала из-за дела Кайла Бича.

    В группу советников, помогающих клубу в поиске генменеджера, входят бывшие игроки «Блэкхокс» Мариан Госса, Патрик Шарп и Эдди Ольчик.

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