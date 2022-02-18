«Чикаго» рассматривает на должность генменеджера Терезу Реш из баскетбольного «Торонто» 

«Чикаго» продолжает поиски генерального менеджера.
В числе кандидатов Тереза Реш, которая работает вице-президентом по баскетбольным операциям в клубе НБА «Торонто», сообщает Sportsnet.
Ранее клуб провел собеседование с Джеффом Гринбергом, помощником генменеджера команды североамериканской бейсбольной лиги «Чикаго Кабс».
Напомним, «Чикаго» ищет нового генерального менеджера после отставки Стэна Боумэна на фоне скандала из-за дела Кайла Бича.
В группу советников, помогающих клубу в поиске генменеджера, входят бывшие игроки «Блэкхокс» Мариан Госса, Патрик Шарп и Эдди Ольчик.