«Югра» сыграет с «Барсом» в 1/8 финала плей-офф ВХЛ, «СКА-Нева» – с «Нефтяником», питерское «Динамо» – с «Челметом»

Стали известны все участники плей-офф Высшей хоккейной лиги.

В 1/8 финала Кубка Петрова составлены следующие пары:

(1-й номер посева, Ханты-Мансийск) – «Барс» (16, Казань)

«СКА-Нева» (2, Санкт-Петербург) – «Нефтяник» (15, Альметьевск)

(3, Тюмень) – «Зауралье» (14, Курган)

«Динамо» (4, Санкт-Петербург) – «Челмет» (13, Челябинск)

(5, Новокузнецк) – «Горняк-УГМК» (12, Верхняя Пышма)

«Химик» (6, Воскресенск) – «Сокол» (11, Красноярск)

(7, Тольятти) – «Ростов» (10, Ростов-на-Дону)

«Молот» (8, Пермь) – «Торос» (9, Нефтекамск)

Серии матчей 1/8 финала Кубка Петрова пройдут в следующие сроки:

В парах команд 1 – 16, 3 – 14, 5 – 12, 7 – 10 игры пройдут 21, 22, 25, 26 февраля, 1*, 4* и 7* марта 2022 года (*- если понадобятся).

В парах команд 2 – 15, 4 – 13, 6 – 11, 8 – 9 игры пройдут 22, 23, 26, 27 февраля, 2*, 5* и 8* марта 2022 года (*- если понадобятся).