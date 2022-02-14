Виктор Тихонов: «Тяжело представить, как зайти в плей-офф без практики. Новосибирск – одно из нелюбимых мест для игры, потому что «Сибирь» бежит вперед»

Нападающий «Салавата Юлаева» рассказал о подготовке к плей-офф на фоне того, что чемпионат был остановлен в середине января.

– Текущая пауза в чемпионате КХЛ получилась достаточно длинной – в последний раз играл 5 января против рижского «Динамо». Насколько трудно сейчас находиться без должной игровой практики?

– Немножко это все необычно. Больше месяца не играли, и уже скоро сразу начнется плей-офф. Тяжело представить, как зайти в такие игры без игровой практики.

Радует, что у нас будет несколько товарищеских матчей, за время которых мы должны успеть найти свою игру.

– Несмотря на паузу, «Салават Юлаев» тренируется уже на протяжении двух недель. На что сейчас делается акцент?

– В первую очередь, когда мы все собрались, важно было набрать форму и силу. Были интенсивные тренировки в зале, очень много борьбы на льду. Можно сказать, настоящая предсезонка, потому что было действительно тяжело.

Сейчас мы больше занимаемся над игровыми действиями – наращиваем скорость, чтобы темп был приближен к игровому.

Все равно, когда понимаешь, что плей-офф еще не скоро, тяжело заставить делать все в полную скорость, поэтому сейчас как раз мы находим этот уровень.

У всех команд, которые вышли в плей-офф, по сути, одна проблема. Кто сможет в текущем периоде лучше подготовиться к главным играм сезона, набрать оптимальную форму, не перетренироваться, а такое тоже бывает, у того и будет самый большой ключ к победе.

На самом деле все эти моменты очень тяжело рассчитать тем же тренерам. Очень многое зависит и от тренера по физической подготовке.

– Возможным противником по первому раунду плей-офф может стать «Сибирь». Ваше мнение насчет этой команды? Понятно, что в КХЛ слабых соперников нет.

– Слабых команд в лиге действительно нет. Если говорить о , то мы знаем, что в Новосибирске их очень тяжело обыграть.

Я думаю, любая команда в КХЛ может сказать, что это одно из нелюбимых мест играть, потому что «Сибирь» под напором своих болельщиков бежит вперед, хорошо готова физически, очень уверенно играет в обороне.

Нелегко их победить, на самом деле – по этому поводу будем уже себе голову ломать, – сказал Тихонов.