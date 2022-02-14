Беднар о 4:0 с «Далласом»: «Третий период – один из лучших оборонительных отрезков «Колорадо»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар подвел итоги матча чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:0).
«В первом периоде мы напрягали соперника, действовали активно и много атаковали. Во втором отрезке им удалось немного перехватить инициативу, однако третий период в нашем исполнении получился одним из лучших оборонительных отрезков, что я видел.
В последнее время наши спецбригады меньшинства проделывают большую и классную работу. Мы действительно хорошо читали игру и действовали агрессивно.
Будем стараться и дальше выигрывать борьбу за шайбу и становиться на пути бросков соперника», – сказал Беднар.