Беднар о 4:0 с «Далласом»: «Третий период – один из лучших оборонительных отрезков «Колорадо»

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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар подвел итоги матча чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:0).

«В первом периоде мы напрягали соперника, действовали активно и много атаковали. Во втором отрезке им удалось немного перехватить инициативу, однако третий период в нашем исполнении получился одним из лучших оборонительных отрезков, что я видел.

В последнее время наши спецбригады меньшинства проделывают большую и классную работу. Мы действительно хорошо читали игру и действовали агрессивно.

Будем стараться и дальше выигрывать борьбу за шайбу и становиться на пути бросков соперника», – сказал Беднар.

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