Лавиолетт о результатах «Вашингтона»: «Нужно, чтобы прибавили все, не только Самсонов»

Главный тренер после матча чемпионата с «Оттавой» (1:4) отметил, что в поражении виноват не только вратарь , отбивший 22 броска из 26.

В последних 4 играх «Кэпс» потерпели три поражения.

«Нам нужно большей отдачи от всех. Когда нужно выиграть матч, все ребята должны схватиться за веревку и тянуть. Несправедливо все сваливать на кого-то одного.

В первом периоде мы, например, совершали слишком много ошибок, допуская выходы на наши ворота «два в одного» и «три в два». Да и в дальнейшем играли несколько авантюрно, что оборачивалось потерями и давлением на вратаря.

Так что нам нужно, чтобы прибавили все, не только Самсонов», – сказал Лавиолетт.