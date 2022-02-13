«Пинок под зад перед плей-офф. Это будет уроком для нас». Шарипзянов о 5:6 с Чехией

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Защитник сборной России Дамир Шарипзянов поделился впечатлениями от матча с Чехией (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022 в Пекине. 

«Имела игра турнирное значение или нет, мы хотели победить. Тем более чехов. Хотели победить и набраться уверенности перед плей-офф. Не очень хорошо, что пропустили так много голов. Не люблю, когда много пропускаем.

Плохо, что проиграли, но это будет уроком для нас. Такой пинок под зад это перед играми плей-офф.

На групповом этапе мы увидели, что можем и 1:0 выигрывать, и забивать можем. Есть три дня для подготовки сейчас, передохнем и будем готовиться», – сказал Шарипзянов.

Россия закончила группу лихой перестрелкой с чехами. Проиграли, но забили пять

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