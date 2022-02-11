Федотов будет защищать ворота сборной России в матче с Данией. Шипачев, Григоренко и Гусев – в 1-м звене, Плотников вне заявки

Стал известен состав сборной России на матч 2-го тура хоккейного турнира Олимпиады-2022 против Дании.
Место в воротах вновь, как и в игре со Швейцарией (1:0), займет Иван Федотов. Вне заявки остались голкипер Александр Самонов, защитник Артем Минулин и нападающий Сергей Плотников.
Матч начнется в 7:10 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Иван Федотов, Тимур Билялов;
Никита Нестеров, Александр Никишин – Никита Гусев, Вадим Шипачев (капитан), Михаил Григоренко;
Александр Елесин, Егор Яковлев – Станислав Галиев, Арсений Грицюк, Кирилл Семенов;
Сергей Телегин, Вячеслав Войнов – Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Антон Слепышев;
Дамир Шарипзянов – Сергей Андронов, Артур Каюмов, Владимир Ткачев, Андрей Чибисов.
Состав на матч с датчанами! Стартовое вбрасывание в 7:10 по мск, прямая трансляция на Первом ✊— Хоккей России (@russiahockey) February 11, 2022
⠀#Beijing2022 pic.twitter.com/9tWChO8teu