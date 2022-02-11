Федотов будет защищать ворота сборной России в матче с Данией. Шипачев, Григоренко и Гусев – в 1-м звене, Плотников вне заявки

Стал известен состав сборной России на матч 2-го тура хоккейного турнира Олимпиады-2022 против Дании.

Место в воротах вновь, как и в игре со Швейцарией (1:0), займет Иван Федотов. Вне заявки остались голкипер Александр Самонов, защитник Артем Минулин и нападающий .

Матч начнется в 7:10 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная России:

Иван Федотов, ;

, Александр Никишин – , (капитан), ;

Александр Елесин, – , Арсений Грицюк, Кирилл Семенов;



Сергей Телегин, – Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, ;



Дамир Шарипзянов – , Артур Каюмов, Владимир Ткачев, Андрей Чибисов.