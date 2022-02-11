Федотов будет защищать ворота сборной России в матче с Данией. Шипачев, Григоренко и Гусев – в 1-м звене, Плотников вне заявки

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Стал известен состав сборной России на матч 2-го тура хоккейного турнира Олимпиады-2022 против Дании.

Место в воротах вновь, как и в игре со Швейцарией (1:0), займет Иван Федотов. Вне заявки остались голкипер Александр Самонов, защитник Артем Минулин и нападающий Сергей Плотников.

Матч начнется в 7:10 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию

Сборная России

Иван Федотов, Тимур Билялов;

Никита Нестеров, Александр Никишин – Никита ГусевВадим Шипачев (капитан), Михаил Григоренко;

Александр Елесин, Егор ЯковлевСтанислав Галиев, Арсений Грицюк, Кирилл Семенов;

Сергей Телегин, Вячеслав Войнов – Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Антон Слепышев;

Дамир Шарипзянов – Сергей Андронов, Артур Каюмов, Владимир Ткачев, Андрей Чибисов.

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