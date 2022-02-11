Купер о 2:3 с «Колорадо»: «В этом сезоне так медленно «Тампа» еще не начинала. Потом влились, но счет был уже 0:2»

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Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение от «Колорадо» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ

«Я не думаю, что мы когда-либо еще в этом сезоне так медленно начинали матч. Да, мы потом влились в ход матча, но к тому времени соперник уже вел со счетом 2:0, а это серьезная разница.

Потом мы играли намного лучше. Последние 50 минут мы были в порядке. И мы должны были выйти на площадку немного раньше, чем это сделали», – сказал Купер.

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