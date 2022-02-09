Быков об игре сборной России: «Те, кто критикует наших ребят, лучше бы не смотрели хоккей»

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался касательно победы национальной команды над Швейцарией (1:0) на Олимпиаде-2022.

«Плотная игра. Швейцария – хорошая команда. Но главное, что наши ребята выиграли. И не стоит забывать, что это первая игра на Олимпийских играх. Ребята только вкатываются, еще нет легкости в определенных действиях.

Какая критика? Те, кто критикует наших ребят, лучше бы не смотрели хоккей. К чему это? Мы только начинаем, у нас все впереди», – сказал Быков.

Ответственность, которую власть вешает на сборную, портит весь кайф от хоккея. Игрокам срочно нужно расслабиться

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