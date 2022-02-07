Журова об игре хоккеисток в масках: «Китайцы очень стараются, чтобы Олимпиада состоялась. В Сочи-2014 тоже каждую мелкую проблему обсуждали»

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мыслями о том, что женские сборные России и Канады (1:6) провели матч в медицинских масках.

«Это, несомненно, глупость, но канадцы бы тогда не вышли на каток. Это проблема организаторов.

Даже несмотря на это, китайцы очень стараются, чтобы Олимпиада состоялась. Жалко, что так. Китайцы предпринимают все усилия, чтобы Игры-2022 состоялись.

Просто не успели доставить тесты на ковид. Не проводить матч нельзя. Канадцев в этой ситуации тоже можно понять.

Сейчас они сыграют в масках, а дальше что? Положительный тест? Тогда скандал. Неприятно, что эту новость будут обсуждать так громко. На Играх-2014 в Сочи тоже обсуждали каждую мелкую проблему.

Честно говоря, я сама играю в хоккей. А как играть в хоккей в масках – я не представляю, я не понимаю», – сказала Журова.

Канада и Россия вышли на лед в масках. Это очень вредно, лучше вообще не играть

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