ИИХФ вскоре объявит, что МЧМ-2022 пройдет в Канаде в августе. Ковид-протокол будет менее жестким («СЭ»)

В ближайшие дни президент ИИХФ Люк Тардиф, находящийся сейчас на Олимпиаде в Пекине, официально объявит, что МЧМ-2022 пройдет в августе там же, где и начинался – в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире.

Ожидается, что турнир пройдет сразу после после традиционного Кубка Глинки/Гретцки.

При этом, как пишет «Спорт-Экспресс», ковид-протокол на турнире будет другим – гораздо менее жестким.

Напомним, что начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат был отменен из-за роста числа случаев заражений коронавирусом.

Молодежная сборная России играла в одной группе со Швецией, США, Швейцарией и Словакией. Другая группа выглядела следующим образом: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия.

Изначально МЧМ-2022 должен был пройти в Гетеборге, но в итоге из-за пандемии турнир во второй раз подряд приняла Канада. В шведском городе состоится МЧМ-2024.