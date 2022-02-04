Олимпиада-2022. Женская сборная России выигрывает у Швейцарии, Китай против Дании

Теги результаты сборная России жен сборная Китая жен сборная Швейцарии жен Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир жен сборная Дании жен Хоккей

В Пекине продолжается женский олимпийский хоккейный турнир. 

Пекин-2022

Олимпийский хоккейный турнир (женщины)

Групповой этап

Группа А

Россия – Швейцария – 4:2 (2:1, второй период)

1:0 – 6 Добродеева (Вафина, Павлова)

1:1 – 18 Сталдер (Кристен, Мюллер), ГБ

2:1 – 18 Болгарева (Кадирова)

2:2 – 27 Мюллер (Рюнер), ГМ

3:2 – 31 Шибанова (Печникова, Братищева)

4:2 – 38 Болгарева (Кадирова)

Положение команд: Канада – 3 (1), США – 3 (1), Россия – 0 (0), Финляндия – 0 (1), Швейцария – 0 (1).

 

Группа В

Дания – Китай – 1:1 (1:0, второй период)

Положение команд: Чехия – 3 (1), Япония – 3 (1), Дания – 0 (0), Китай – 0 (1), Швеция – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные