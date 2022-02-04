Олимпиада-2022. Женская сборная России выигрывает у Швейцарии, Китай против Дании

В Пекине продолжается женский олимпийский хоккейный турнир.
Пекин-2022
Олимпийский хоккейный турнир (женщины)
Групповой этап
Группа А
Россия – Швейцария – 4:2 (2:1, второй период)
1:0 – 6 Добродеева (Вафина, Павлова)
1:1 – 18 Сталдер (Кристен, Мюллер), ГБ
2:1 – 18 Болгарева (Кадирова)
2:2 – 27 Мюллер (Рюнер), ГМ
3:2 – 31 Шибанова (Печникова, Братищева)
4:2 – 38 Болгарева (Кадирова)
Положение команд: Канада – 3 (1), США – 3 (1), Россия – 0 (0), Финляндия – 0 (1), Швейцария – 0 (1).
Группа В
Дания – Китай – 1:1 (1:0, второй период)
Положение команд: Чехия – 3 (1), Япония – 3 (1), Дания – 0 (0), Китай – 0 (1), Швеция – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.