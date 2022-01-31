Лафреньер набрал 33 очка за 100 матчей в НХЛ. Он первый номер драфта-2020

Нападающий сыграл 100-й матч в НХЛ.

Этот показатель был зафиксирован для канадца в игре против «Сиэтла» (3:2), в которой форвард отметился заброшенной шайбой.

20-летний хоккеист набрал 33 (21+12) очка при общем показателе минус 9 в первых 100 играх в лиге. Это второй сезон форварда в НХЛ.

Лафреньер в среднем проводит на льду 13:32 в нынешнем сезоне. Статистику нападающего можно посмотреть здесь.

Канадец был выбран клубом из Нью-Йорка под первым номером на драфте НХЛ-2020.