Яковлев – Путину: «Спасибо за внимание, которое вы уделяете российскому хоккею. Приложим все усилия, чтобы отстоять звание олимпийских чемпионов»

Защитник магнитогорского и сборной России Егор Яковлев выступил на видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

«Хотелось бы сказать слова благодарности за те условия, которые созданы для нас для участия в Олимпийских играх, и за то внимание, которое вы уделяете российскому хоккею.

Турниры ночной хоккейной лиги уже проходят 11 год подряд, это благодаря вам. Мы как действующие олимпийские чемпионы приложим все усилия, навыки и умения, чтобы отстоять это звание», – сказал Яковлев.