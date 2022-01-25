Яковлев – Путину: «Спасибо за внимание, которое вы уделяете российскому хоккею. Приложим все усилия, чтобы отстоять звание олимпийских чемпионов»

Теги Металлург Мг Сборная России по хоккею Владимир Путин КХЛ олимпийский хоккейный турнир Егор Яковлев Чемпионат.com Хоккей

Защитник магнитогорского «Металлурга» и сборной России Егор Яковлев выступил на видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

«Хотелось бы сказать слова благодарности за те условия, которые созданы для нас для участия в Олимпийских играх, и за то внимание, которое вы уделяете российскому хоккею.

Турниры ночной хоккейной лиги уже проходят 11 год подряд, это благодаря вам. Мы как действующие олимпийские чемпионы приложим все усилия, навыки и умения, чтобы отстоять это звание», – сказал Яковлев.

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