Дэйв Кинг о Ротенберге во главе СКА: «У Купера и Троца за плечами нет блестящей игровой карьеры. Нужно не обращать внимания на шум вокруг»

Теги СКА Майк Бэбкок Барри Троц НХЛ Дэйв Кинг КХЛ Роман Ротенберг Джон Купер Хоккей

Бывший тренер клубов НХЛ и КХЛ Дэйв Кинг прокомментировал назначение Романа Ротенберга главным тренером СКА.

– Хотя Ротенберг уже некоторое время участвовал в принятии тренерских решений, его назначение на должность главного тренера вызвало шумиху в СМИ.

– Все скептически относятся к переменам. Это происходит во всем мире. Если вы посмотрите на НФЛ, то увидите, что у двух лучших команд тренерам всего за тридцать, и они тренируют не так долго в сравнении со многими ассистентами.

В НХЛ, если вы посмотрите на Джона Купера, Майка Бэбкока, Барри Троца и других специалистов, – у них за плечами нет блестящей игровой карьеры. Они вообще не играли на очень высоком уровне.

Я думаю, в первую очередь важно быть учеником игры, и я думаю, что Роман соответствует этому критерию. Я точно знаю, что будучи менеджером команды, вы очень многое усваиваете, наблюдая за тренировками, играми, записями матчей. Когда я тренировал и только начинал работать, было не так много доступных видео. Не было аналитики. 

С моей точки зрения, тренер – это не один человек. Это тренерский штаб. А у него хороший тренерский штаб. Я думаю, все, что можно сделать в его ситуации, это не обращать внимания на весь шум вокруг и сосредоточиться на подготовке своей команды, что он и сделает, – сказал Кинг.

Роман Ротенберг: «Дэйв Кинг позвонил и сказал, что ему нравится система игры СКА. Я был удивлен»

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