Дэйв Кинг о Ротенберге во главе СКА: «У Купера и Троца за плечами нет блестящей игровой карьеры. Нужно не обращать внимания на шум вокруг»

Бывший тренер клубов НХЛ и КХЛ Дэйв Кинг прокомментировал назначение Романа Ротенберга главным тренером СКА.
– Хотя Ротенберг уже некоторое время участвовал в принятии тренерских решений, его назначение на должность главного тренера вызвало шумиху в СМИ.
– Все скептически относятся к переменам. Это происходит во всем мире. Если вы посмотрите на НФЛ, то увидите, что у двух лучших команд тренерам всего за тридцать, и они тренируют не так долго в сравнении со многими ассистентами.
В НХЛ, если вы посмотрите на Джона Купера, Майка Бэбкока, Барри Троца и других специалистов, – у них за плечами нет блестящей игровой карьеры. Они вообще не играли на очень высоком уровне.
Я думаю, в первую очередь важно быть учеником игры, и я думаю, что Роман соответствует этому критерию. Я точно знаю, что будучи менеджером команды, вы очень многое усваиваете, наблюдая за тренировками, играми, записями матчей. Когда я тренировал и только начинал работать, было не так много доступных видео. Не было аналитики.
С моей точки зрения, тренер – это не один человек. Это тренерский штаб. А у него хороший тренерский штаб. Я думаю, все, что можно сделать в его ситуации, это не обращать внимания на весь шум вокруг и сосредоточиться на подготовке своей команды, что он и сделает, – сказал Кинг.
Роман Ротенберг: «Дэйв Кинг позвонил и сказал, что ему нравится система игры СКА. Я был удивлен»