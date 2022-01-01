Макдэвид – 1-й игрок НХЛ с 1999 года, набравший 160 очков за календарный год

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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:6 ОТ). 

Канадец возглавил гонку бомбардиров лиги с 52 (19+33) очками в 31 матче сезона. Он опережает партнера по команде Леона Драйзайтля (51 очко) и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (50). 

За календарный 2021 год в активе Макдэвида 160 (52+108) очков в 91 матче (с учетом плей-офф). 

В последний раз до такой отметки за календарный год дотянулся Яромир Ягр (1999), набравший 164 (68+96) очка в 93 играх.

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