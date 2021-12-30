Александр Овечкин: «Почему все говорят про Гретцки? Следующий Ягр, потом Хоу. Сначала нужно обойти этих легенд»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался касательно разговоров про свои шансы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

У россиянина на данный момент 752 гола. Гретцки за карьеру поразил ворота 894 раза.

– Вопрос про рекорд Гретцки: бывают моменты, когда вопросы про него и шумиха в СМИ надоедают? Хочется просто поиграть в хоккей, а вокруг опять эти цифры и цифры. Или вы сами за этим максимально следите и это, наоборот, мотивирует?

– Нет, это не надоедает, это одна из основных тем.

Но почему все сейчас говорят про Гретцки? Следующий Яромир Ягр, потом идет Горди Хоу, и только после этого Уэйн Гретцки. Сначала нужно обойти этих легенд, а потом уже говорить о Гретцки, – сказал Овечкин.

Ягр за карьеру забросил 766 шайб в НХЛ, а Хоу – 801.