«Торонто» и «Детройт» не будут играть до Рождества из-за ковида. Тренировки также приостановлены

НХЛ объявила о переносе матчей с участием до окончания Рождественских каникул и о закрытии тренировочной базы команды.

Решение принято в связи с большим количеством положительных результатов тестов на в последние дни и продолжающимся распространением коронавируса.

Матчи «Детройта» до 26 декабря будут перенесены на другие даты.

«Лига и профсоюз игроков НХЛ в ближайшие дни объявят, когда «Ред Уингс» смогут возобновить тренировки на своей базе. Пока же НХЛ изучает календарь команды. На данный момент отложены матчи «Детройта» против «Колорадо» и «Миннесота».

«Ред Уингс» следовали и продолжают следовать рекомендациям НХЛ, местных и федеральных властей, направленным на обеспечение безопасности и сохранения здоровья хоккеистов, сотрудников клуба и болельщиков», – говорится в заявлении лиги.

Позже НХЛ выступила с аналогичным заявлением в отношении , который также не будет играть до Рождества.

Ранее стало известно о переносе матчей «Лифс» с «Ванкувером» и «Сиэтлом». Таким образом, также отложена игра с «Сент-Луисом», запланированная на 23 декабря.