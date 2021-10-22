«Торонто» и «Детройт» не будут играть до Рождества из-за ковида. Тренировки также приостановлены

НХЛ объявила о переносе матчей с участием «Детройта» до окончания Рождественских каникул и о закрытии тренировочной базы команды.
Решение принято в связи с большим количеством положительных результатов тестов на COVID в последние дни и продолжающимся распространением коронавируса.
Матчи «Детройта» до 26 декабря будут перенесены на другие даты.
«Лига и профсоюз игроков НХЛ в ближайшие дни объявят, когда «Ред Уингс» смогут возобновить тренировки на своей базе. Пока же НХЛ изучает календарь команды. На данный момент отложены матчи «Детройта» против «Колорадо» и «Миннесота».
«Ред Уингс» следовали и продолжают следовать рекомендациям НХЛ, местных и федеральных властей, направленным на обеспечение безопасности и сохранения здоровья хоккеистов, сотрудников клуба и болельщиков», – говорится в заявлении лиги.
Позже НХЛ выступила с аналогичным заявлением в отношении «Торонто», который также не будет играть до Рождества.
Ранее стало известно о переносе матчей «Лифс» с «Ванкувером» и «Сиэтлом». Таким образом, также отложена игра с «Сент-Луисом», запланированная на 23 декабря.