Кубок Первого канала. Швеция сыграет с Чехией, Россия против Финляндии

В Москве завершается Кубок Первого канала. Швеция сыграет с Чехией, Россия будет противостоять Финляндии.

Кубок Первого канала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: Россия – 9 (3), Финляндия – 5 (2), Канада – 3 (3), Чехия – 1 (2), Швеция – 0 (2).

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