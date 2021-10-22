Кубок Первого канала. Швеция сыграет с Чехией, Россия против Финляндии

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В Москве завершается Кубок Первого канала. Швеция сыграет с Чехией, Россия будет противостоять Финляндии. 

Евротур

Кубок Первого канала

Чехия – Швеция
Дата проведения
19 декабря, 11.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Россия – Финляндия
Дата проведения
19 декабря, 15.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: Россия – 9 (3), Финляндия – 5 (2), Канада – 3 (3), Чехия – 1 (2), Швеция – 0 (2).

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