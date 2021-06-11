КХЛ и Mastercard запустили проект «Бесценная Лига»

«Бесценная Лига» – совместный проект КХЛ и Mastercard, в котором у хоккейных болельщиков есть возможность разделить трофей с лучшим игроком любимого клуба.

Чтобы это сделать, необходимо зарегистрироваться на сайте «Бесценная Лиги» и в мобильном приложении КХЛ, выбрать команду и начать зарабатывать очки, голосуя во время матчей за лучших игроков любимых клубов, проходя тесты и участвуя в играх. Например, можно сыграть в серию буллитов с виртуальным соперником – и получить за это дополнительные баллы.

В течение регулярного чемпионата среди самых активных участников каждый месяц будут разыгрываться различные призы. Болельщик, набравший больше всех очков в рамках регулярного чемпионата, разделит на последнем домашнем матче трофей с хоккеистом любимого клуба, получившим наибольшее количество голосов.

Лучший игрок по результатам сезона разделит Бесценный Трофей с самым активным болельщиком своего клуба на Церемонии закрытия сезона КХЛ 2021/2022.

Сроки проведения проекта – с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года.