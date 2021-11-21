Воронков о слухах про роман с Загитовой: «Не общались еще ни разу»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков в преддверии матча против «Ак Барса» в Дубае ответил на вопросы о своих отношениях с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
– Дмитрий, как вы относитесь к фигурному катанию? Это вопрос как бы с подвохом, но и без.
– Почему с подвохом?
– Ну как вам сказать... Здесь участница шоу Алина Загитова. Я думаю, вам хорошо знакома.
– Не общались еще ни разу.
– То есть это все слухи, что вы встречаетесь?
– Я не слышал.
– Мы слышали.
– Можно дальше? Нравится ли мне фигурное катание? Нравится, – сказал Воронков.
Алина Загитова: «Любовь к хоккею мне привил отец еще с детства: он научил меня не сдаваться, играть в команде, тренировал силу воли»