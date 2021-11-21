Воронков о слухах про роман с Загитовой: «Не общались еще ни разу»

Нападающий в преддверии матча против «Ак Барса» в Дубае ответил на вопросы о своих отношениях с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

– Дмитрий, как вы относитесь к фигурному катанию? Это вопрос как бы с подвохом, но и без.

– Почему с подвохом?

– Ну как вам сказать... Здесь участница шоу Алина Загитова. Я думаю, вам хорошо знакома.

– Не общались еще ни разу.

– То есть это все слухи, что вы встречаетесь?

– Я не слышал.

– Мы слышали.

– Можно дальше? Нравится ли мне фигурное катание? Нравится, – сказал Воронков.

Алина Загитова: «Любовь к хоккею мне привил отец еще с детства: он научил меня не сдаваться, играть в команде, тренировал силу воли»