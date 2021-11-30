Комаров о Романе Ротенберге: «Очень хороший человек, много сделал для русского хоккея. С каждым матчем развивается как тренер»

Форвард СКА Лео Комаров поделился мнением о деятельности вице-президента и главы штаба клуба .

– Роман Ротенберг – один из немногих менеджеров, который находится на лавке во время матчей. Что он говорит в игре?



– Роман Борисович – очень хороший человек. Он очень много сделал для русского хоккея, для Питера.

В Финляндии следят за тем, что происходит в России, и видят, что условия в хоккее становятся все лучше и лучше.

Он давно в хоккее, понимает игру. Подсказывает маленькие нюансы. Роман Борисович с каждым матчем развивается как тренер, – сказал Комаров.