Комаров о Романе Ротенберге: «Очень хороший человек, много сделал для русского хоккея. С каждым матчем развивается как тренер»

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Форвард СКА Лео Комаров поделился мнением о деятельности вице-президента и главы штаба клуба Романа Ротенберга

– Роман Ротенберг – один из немногих менеджеров, который находится на лавке во время матчей. Что он говорит в игре?
 
– Роман Борисович – очень хороший человек. Он очень много сделал для русского хоккея, для Питера.

В Финляндии следят за тем, что происходит в России, и видят, что условия в хоккее становятся все лучше и лучше.

Он давно в хоккее, понимает игру. Подсказывает маленькие нюансы. Роман Борисович с каждым матчем развивается как тренер, – сказал Комаров. 

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