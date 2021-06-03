Мичков о хейте в соцсетях: «Мне с 11 лет говорят – типа годик пройдет, и я сдуюсь. Моя задача – не обращать на это внимания»

Форвард сборной России и системы СКА Матвей Мичков высказался о росте своей популярности и оценках игры от болельщиков в соцсетях.

– Известный в прошлом хоккеист Максим Сушинский посоветовал теперь вам больше ничего о себе не читать.

– Совсем не читать – это сложно. Я все равно сижу в инстаграме, соцсетях. Где-то отзывы попадаются, их приходится читать. Но я к ним нормально отношусь. Особо не обращаю внимания на то, что пишут. Там сколько людей – столько и мнений. Моя задача – выходить на лед, показывать, что я умею, и слушать своего тренера.

– Не надоело, когда постоянно о вас говорят как о наследнике Овечкина, Кучерова и далее по списку?

– Я отношусь к этому спокойно.

– На людей, которые пишут, что ваш потолок – третье звено, как реагируете?

– Мне так каждый год говорят. Еще с 11 лет. Типа годик пройдет, и я сдуюсь. Моя задача – не обращать на это внимания и идти к своей цели, тренироваться, чтобы каждый день становиться еще сильнее в плане хоккея, – сказал Мичков.

Сушинский о Мичкове: «Пускай лучше читает, где про него плохо говорят. Может остановиться – и все спустить в унитаз»