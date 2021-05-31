Дацюка могут лишить звания почетного гражданина Екатеринбурга из-за сноса исторического здания в центре города

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев предложил лишить звания почетного гражданина города хоккеиста Павла Дацюка.

Причина – снос исторического здания на улице Малышева.

Дом выкупили в интересах компании «Алми», застройщика апартаментов Radius Central House. Совладельцами «Алми» выступают Александр Трунтаев и Павел Дацюк.

Депутат официально предложил включить этот вопрос в повестку ближайшего заседания комиссии по местному самоуправлению.

«С интересами города застройщики не посчитались. Ночью, как тати, взяли и снесли. С администрацией не согласовывали.

На охранную зону наплевали. Теперь вопрос: может ли после этого бизнесмен оставаться почетным гражданином Екатеринбурга? Я думаю, что нет.

Такие действия несовместимы со статусом, который связан с «высшей степенью признательности».

Оставить Дацюка почетным гражданином – согласиться с варварским сносом любого памятника истории и архитектуры», – заявил Киселев.

Дацюк купил дом-памятник в центре Екатеринбурга за 40,1 млн рублей