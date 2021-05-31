Овечкин против «Филадельфии»: 2-й в сезоне матч без очков, 6 бросков, 2 хита, перехват и «-1»

Капитан не набрал очков в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (1:2).

Россиянин остался без результативных действий всего во 2-й раз в сезоне.

У него 18 (10+8) баллов в 11 матчах, он занимает 3-е место в гонке бомбардиров после Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (23 и 22 очка в 10 играх соответственно).

В этом матче Овечкин (22:16, 5:23 – в большинстве, «минус 1») нанес 6 бросков в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 перехват, отработав в обороне при контратаке «Флайерс» в меньшинстве.