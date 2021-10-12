Ротенберг о Гусеве в СКА: «Дети, занимающиеся по программе «Красная Машина», будут видеть его игру в России. Это даст толчок к развитию хоккея»

Генеральный директор и вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал возвращение в клуб форварда .

«Хотел бы поблагодарить Никиту за продуктивные переговоры. Он будет выступать под номером 97, мы этот номер никому не отдавали, верили, что Никита вернется в СКА.

Вклад, который этот хоккеист внес в развитие клуба, нельзя переоценить. Многие детишки в Санкт-Петербурге и по всей России смотрят на Гусева и играют в той же манере. А эта манера близка к нашему советскому хоккею, когда за счет игрового мышления, скорости принятия решений на льду – хоккейного IQ, достигается результат.

Нельзя не упомянуть и золото Олимпиады в Корее. После того, как Никита набрал в финале 4 очка, мы обсуждали, что это только начало. Но судьба так сложилась, что какое-то время мы работали параллельно. Сейчас мы очень рады, что снова можем двигаться вместе.

Контракт подписан до конца этого сезона, но мы, конечно же, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Время покажет, или, как говорится в хоккее: работаем по факту, по ситуации.

Для СКА возвращение Никиты – хороший позитивный знак. Наша задача всегда – выигрывать, и мы будем к этому стремиться в каждой игре.

В то же время, сегодняшнее событие имеет большое значение и для развития хоккея в России. Никита своим примером будет вести за собой, а детишки, которые занимаются по программе «Красная Машина», будут видеть его игру дома, в России, смотреть на стадионе и по телевизору – это даст серьезный толчок к развитию хоккея в стране. Всегда нужны лидеры, нужны звезды.

Мы уже хорошо знакомы и многое прошли вместе. Мы многое выиграли, также совместно прошли и через горькие поражения, но без них не бывает побед. Все строится как в жизни: поражения бывают даже важнее, но главное, чтобы в конце сезона у нас была большая победа. Мы будем стремиться к этому, чтобы порадовать болельщиков в Санкт-Петербурге, ведь уже пришло время нам снова добиться максимального результата – прийти к третьему Кубку Гагарина», – сказал Ротенберг.

Гусев – это новый Мозякин, Зарипов, Шипачев. Отличный игрок, который нужен здесь, но не очень подходит НХЛ