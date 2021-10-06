Барков продлил контракт с «Флоридой» на 8 лет и 80 млн долларов

Нападающий Александр Барков подписал новый контракт с «Флоридой», информирует официальный сайт клуба.

Срок соглашения рассчитан на 8 лет. По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, средняя зарплата составит 10 млн долларов (общая сумма контракта – 80 млн долларов).

Контракт вступит в силу с сезона-2022/23.

В минувшем сезоне НХЛ Барков провел 50 игр в регулярном чемпионате и набрал 58 (26+32) баллов. В плей-офф он сыграл 6 матчей, отметившись 7 (1+6) очками.

У 26-летнего финна остался последний год по текущему контракту, по которому он зарабатывает 5,9 млн долларов за сезон.

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