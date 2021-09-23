Воронков, Хенкель и еще 4 игрока «Ак Барса» не допущены до матча с «Йокеритом» финскими властями

Теги Ак Барс Йокерит КХЛ Игорь Бобков Джордан Уил Кристиан Хенкель Пер Линдхольм Дмитрий Воронков Артур Ахтямов коронавирус Здоровье Шамиль Валиуллин Хоккей

Финские власти не допустили некоторых хоккеистов «Ак Барса» до матча с «Йокеритом», сообщает «Бизнес Online».

Игра состоится сегодня, 29 сентября, в Хельсинки. Начало – в 18:30 по московскому времени.

До матча не были допущены вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель и нападающие Джордан УилДмитрий Воронков и Пер Линдхольм. Они не соответствуют санитарному регламенту, принятому в Финляндии.

Таким образом, «Ак Барс» может пропустить игру. Согласно регламенту КХЛ, в заявке команды на матч должно быть не менее двух вратарей. Казанцы отправились на выезд с Артуром Ахтямовым, Шамилем Валиуллиным и Игорем Бобковым.

Сейчас вопрос решается с руководством лиги.

Напомним, в сезоне-2019/20 до матча с «Йокеритом» были не допущены 6 игроков «Салавата».

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