Воронков, Хенкель и еще 4 игрока «Ак Барса» не допущены до матча с «Йокеритом» финскими властями

Финские власти не допустили некоторых хоккеистов «Ак Барса» до матча с «Йокеритом», сообщает «Бизнес Online».

Игра состоится сегодня, 29 сентября, в Хельсинки. Начало – в 18:30 по московскому времени.

До матча не были допущены вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель и нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм. Они не соответствуют санитарному регламенту, принятому в Финляндии.

Таким образом, «Ак Барс» может пропустить игру. Согласно регламенту КХЛ, в заявке команды на матч должно быть не менее двух вратарей. Казанцы отправились на выезд с Артуром Ахтямовым, Шамилем Валиуллиным и Игорем Бобковым.

Сейчас вопрос решается с руководством лиги.

Напомним, в сезоне-2019/20 до матча с «Йокеритом» были не допущены 6 игроков «Салавата».