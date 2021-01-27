Шипачев набрал 5 очков в матче со «Спартаком». Он лучший бомбардир КХЛ – 24 балла в 10 играх

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Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев успешно провел матч чемпионата КХЛ против «Спартака» (6:3).

34-летний хоккеист принял участие в 5 из 6 голах команды.

Шипачев забросил шайбу и сделал четыре передачи, проведя на льду 19 минут и 41 секунду при четырех бросках по воротам.

В этом сезоне форвард записал на свой счет 24 (9+15) очка в 10 матчах. Шипачев набрал баллы за результативность во всех играх со старта сезона.

Он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги, опережая ближайшего конкурента – Миро Аалтонена из «Витязя» – 9 очков.

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