Жамнов об ОИ: «Канадцам уже разослали состав по тройкам, финны провели сборы. У нас этого нет»

Главный тренер рассказал о подготовке к Олимпиаде-2022.

– Когда вы собираетесь в Америку, чтобы встречаться с нашими хоккеистами из ?

– Это будут очень важные встречи. У меня есть информация, что финны уже провели какие-то сборы.

Канадцы уже разослали составы по тройкам, как видит их тренер. И они уже готовились совместно перед тренировочным лагерем, как это проходит в НХЛ.

У нас пока этого нет, но я думаю, что в ближайшее время – уже в октябре – мы начнем плотно контактировать со всеми нашими хоккеистами в НХЛ.

Постараемся разослать им ту стратегию, которую мы хотим видеть в плане игры на льду. Но повторю, что мы сейчас решаем другие вопросы именно с тренерским штабом.

– Уже в ноябре в Хельсинки на Кубок «Карьялы» сборную России должен везти ваш штаб?

– Посмотрим. Тут много нюансов.

– То же самое и об Америке вы говорили.

– Еще раз повторю, что нужен контакт с ребятами. В первую очередь это касается НХЛ.

Смотреть хоккей по телевизору и вживую – две разные вещи. Нам нужно все взвесить и понять.

Первоначальный вопрос, если утверждается штаб – там некоторые ребята будут из Северной Америки. Поэтому какая-то информация у нас уже начнет поступать.

И тогда в этом плане будет уже намного легче построить планы, когда лететь за океан. Так что я вам сейчас дату не назову. Но то, что я туда полечу, – это однозначно, – сказал Жамнов.

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