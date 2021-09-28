Жамнов о составе сборной на ОИ: «Поедет тот, кто сильнее, заслуг за прошлые победы нет. С центрами есть проблемы, но и в КХЛ хватает сильных ребят»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов НХЛ КХЛ Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Чемпионат.com Хоккей

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о своей будущей кадровой политике в плане подбора состава на Олимпиаду-2022 в Пекине. 

«Это хорошо, что мы с хоккеистами из НХЛ на одной волне. Я и мой тренерский штаб будем следить за каждым кандидатом, смотреть и изучать, кто и в какой форме находится.

Ведь те же травмы тоже нельзя исключать. В сборную России поедет тот, кто сильнее. Заслуг за прошлые победы в сборной нет. Нужно жить сегодняшним днем.

Серьезные проблемы с центральными нападающими? Да, определенные проблемы есть, но ведь и в КХЛ хватает сильных ребят, за которыми мы тоже обязательно будем следить. Пробовать их на Евротурах, анализировать и работать со всеми», – сказал Жамнов. 

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