Жамнов о составе сборной на ОИ: «Поедет тот, кто сильнее, заслуг за прошлые победы нет. С центрами есть проблемы, но и в КХЛ хватает сильных ребят»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о своей будущей кадровой политике в плане подбора состава на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Это хорошо, что мы с хоккеистами из на одной волне. Я и мой тренерский штаб будем следить за каждым кандидатом, смотреть и изучать, кто и в какой форме находится.

Ведь те же травмы тоже нельзя исключать. В сборную России поедет тот, кто сильнее. Заслуг за прошлые победы в сборной нет. Нужно жить сегодняшним днем.

Серьезные проблемы с центральными нападающими? Да, определенные проблемы есть, но ведь и в хватает сильных ребят, за которыми мы тоже обязательно будем следить. Пробовать их на Евротурах, анализировать и работать со всеми», – сказал Жамнов.

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